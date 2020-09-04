За период карантина Украина выплатила безработным 7,5 миллиардов гривен

Украина в течение карантина выплатила 7,5 миллиардов гривен пособия по безработице.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире канала 1+1, сообщает пресс-служба министерства.

"Чтобы предприятия не увольняли людей, мы ввели программу так называемой частичной безработицы, которой воспользовались около 240 субъектов. Тем самым нам удалось сохранить рабочие места для 380 тыс. работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой", - сказал Петрашко.

По его словам, в течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года и до сих пор, выплачено 7,5 млрд грн пособия по безработице. По состоянию на 3 сентября по программе частичной безработицы выплачено 2,3 млрд грн. Финансирование осуществляется каждые 10 дней.

Министр также отметил, что регистрация для безработных была максимально упрощена. Сейчас рост количества зарегистрированных в центрах занятости остановился.

Напомним, за время карантина статус безработного получили 444 тысячи украинцев. Это на 73% больше, чем по состоянию на этот же период прошлого года.