Минцифры предлагает легализовать низкие налоги для айтишников

IT-сектор может получить специальный налогово-правовой режим.

Минцифры предлагает легализовать низкие налоги для айтишников
Фото: Youtube / КабМін

Министерство цифровой трансформации предлагает создать в Украине виртуальную свободную экономическую зону для IT-сектора под названием "Дия.City" с низкими налогами. Она позволит компаниям перейти к бизнес-модели с наемными работниками, отказавшись от сотрудничества с ФЛПами.

Об этом на брифинге в пятницу сообщили министр Михаил Федоров и его заместитель Александр Борняков.

"Сейчас налоговая нагрузка составляет примерно 6,5%, но если люди будут работать полностью на трудовых - будет 40%. Это абсолютно не конкурентно в мире. Мы хотим создать условия, которые уже сложились для большинства в IT-индустрии. Сейчас они работают по модели ФЛП, платят 5% НДФЛ и 1,5% ЕСВ. Мы хотим предоставить такие же условия в начале, чтобы они имели возможность быстро и безболезненно перейти", - сказал Борняков.

Для этого разработан пакет из четырех законопроектов, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс законов о труде.

Федоров считает, что IT-сектор будет заинтересован отказаться от ФЛП-модели. "Мировому бизнес-сообществу не понятно, когда крупные компании на 10 тысяч человек работают на ФЛПах, им тяжело капитализировать себя на биржах. Вчера я общался с одним из инвесторов Reface, и он мне рассказал историю о том, что они не смогли продать компанию Snapchat 'а, потому что вся компания работала на ФЛПах", - сказал министр.

При этом он заверил, что IT-компании, которых устраивает нынешнее положение дел, никто не будет заставлять переходить на новую модель налогообложения.

Борняков также добавил, что надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль, что позволит уменьшить налоговую нагрузку для IT-сектора. "Польша сейчас говорит, что они хотят предложить налог на выведенный капитал в размере 9%. Если у нас действует налог на прибыль 18%, мы априори неконкурентны", - пояснил замминистра.

По его словам, сейчас IT-индустрия приносит 4-4,5 млрд долларов экспортной выручки. Минцифры надеется увеличить этот показатель до 11-12 млрд долларов.

"Это может быть сделано не за счет того, что мы повышаем налоги, а вследствие расширения базы - привлекаем больше компаний, вкладываем в образование и так далее", - сказал Борняков.

Советником Минцифры по запуску "Дия.City" будет вдохновитель похожего проекта в Беларуси Денис Алейников.

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