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2020-09-04
В сентябре ArcelorMittal решила запустить доменные печи в Испании и Франции
По данным в испанских СМИ, компания ArcelorMittal решила временно возобновить производство печи Alto A в испанской Астурии, которое было остановлено в начале апреля этого года из-за резкого падения спроса. Это решение компания связывает с необходимостью гарантировать поставки своим клиентам во время реконструкции другого объекта этого типа в Генте, Бельгия. Об этом сообщает SteelGuru.
В середине сентября ArcelorMittal также возобновит работу на доменной печи №1 завода во французском Фос-сюр-Мер.
Работы по замене футеровки в ArcelorMittal Gent начались на этой неделе; остановлена одна из доменных печей на заводе.
МинПром по материалам МеталлТорг