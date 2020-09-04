Украина экспортировала 8 млн тонн зерна нового урожая

Украина экспортировала 8 млн тонн зерна нового урожая

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 4 сентября экспортировала 8,04 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,16 млн тонн меньше (за счет кукурузы), чем на эту дату в прошлом МГ. Об этом говорится в данных информационно-аналитического портала АПК Украины.

К настоящему времени экспортировано 5,25 млн тонн пшеницы, 2,16 млн тонн ячменя и 0,6 млн тонн кукурузы (-1,25 млн тонн).

По состоянию на 4 сентября текущего года экспортировано также 36 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.

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