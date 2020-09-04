ДТЭК уплатил 400 млн грн за аренду госимущества

ДТЭК уплатил 400 млн грн за аренду госимущества

По итогам 2018-2019 годов компания ДТЭК уплатила в госбюджет 400 млн грн за аренду государственного имущества. Об этом говорится в комментарии ДТЭК.

В ДТЭК подчеркнули, что являются крупнейшим плательщиком аренды государственного имущества в стране и за 2018−2019 годы заплатили в госбюджет порядка 400 млн грн.

В компании также прокомментировали информацию о возникшей в текущем году задолженности за аренду шахт "Добропольеуголь".

ДТЭК подчеркнул, что всегда своевременно и в полном объеме уплачивает все предусмотренные арендными договорами платежи, однако в марте задержка связана с кризисом и вынужденным четырехмесячным простоем шахт.

В компании добавили, что на данный момент находятся в диалоге с Фондом госимущества по урегулированию платежей.

Напомним, "Добропольеуголь" – один из крупнейших в Украине производителей угля газовой группы. С конца марта по середину июля 2020 предприятие находилось в вынужденном простое из-за падения спроса на энергетический уголь со стороны тепловых электростанций.

Как сообщалось, 2 сентября Кабинет министров по инициативе Фонда государственного имущества правительство создал рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель создания вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и "Центрэнерго". В состав такой вертикально-интегрированной компании по инициативе Кабмина могут войти государственные шахты "Добропольеуголь", которые на данный момент арендует компания ДТЭК.

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 год. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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