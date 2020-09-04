НБУ урегулировал порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

Национальный банк урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов на счета вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Что изменится для клиентов

НБУ учел требования обновленного законодательства по финансовому мониторингу и ввел ряд изменений:

предусмотрел возможность удаленного установления деловых отношений между банком и клиентом с соблюдением требований;

предоставил банкам право закрывать текущие счета клиента при наличии оснований, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга;

запретил банкам закрывать текущие счета клиентов в случае, если денежные средства на счете клиента заморожены в соответствии с законодательством по вопросам финмониторинга.

Кроме того, регулятор установил порядок:

открытия и закрытия счетов инвесторов — юрлиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;

привлечения банками вкладов от физлиц-предпринимателей, юрлиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине и осуществления операций по ним;

выпуска и погашения сберегательных (депозитных) сертификатов, номинированных в банковских металлах.

Также Национальный банк отменил требование к физическому лицу, которое ведет независимую профессиональную деятельность, предоставлять копии документа, подтверждающего взятие его на учет соответствующим контролирующим органом.

Банки самостоятельно будут получать такие сведения из данных, обнародованных на официальном сайте Государственной налоговой службы.

Также Нацбанк разрешил физическим лицам подписывать договора цифровой подписью; обязал инвесторов (физических и юридических лиц, банки) и номинальных держателей подавать в банк копию документа об их постановке на учет в контролирующем органе.