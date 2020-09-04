Ryanair привлекла 400 миллионов евро от размещения акций

Самый крупный лоукост в Европе, компания Ryanair, привлекла 400 млн евро от акционеров. Об этом пишет MarketScreener.

Что известно о выпуске акций

Ryanair выпустила 35 242 291 акцию, около 3,2% от общего акционерного капитала, по цене 11,35 евро за акцию. Это составляет примерно 2,6% дисконта к цене закрытия в четверг.

В августе Ryanair перевезла чуть меньше половины пассажиров, чем за тот же месяц прошлого года, но у нее один из самых сильных балансов в отрасли с наличными более 3,9 млрд евро по состоянию на 30 июня и свободными самолетами Boeing 737 на сумму около 7 млрд евро.

Однако, в компании также есть 1,9 млрд евро долга со сроком погашения в следующем году, включая еврооблигации на 850 млн евро и 600 млн фунтов стерлингов, привлеченные в рамках британского механизма корпоративного финансирования.

Напомним

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair с сентября 2020 года сократит количество рейсов на 20% из-за падения спроса, хотя еще в августе авиакомпания увеличила их количество.

1 сентября стало известно, что крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все рейсы в Украину.