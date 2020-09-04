Налоговики собрали платежей на 52 млрд грн больше, чем ожидали

По оперативным данным в январе - августе 2020 по платежам, которые контролируются ГНС, в общий фонд государственного бюджета поступило 355, 7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС ??Украины.



Это на 52,5 млрд грн, или на 17,3% превышает соответствующий показатель прошлого года. В т.ч. за май - август + 22,5%.



"Сумма уплаченных налогов в мае-августе превысило ожидаемый уровень на 29,5 млрд грн. Это позволило не только ликвидировать налоговый разрыв в сумме 11,7 млрд грн, возникший в январе-апреле текущего года, но и существенно сократить отставание по доходам общего фонда государственного бюджета в целом по стране (с 44,2 млрд грн за январь - апрель до 18,4 млрд грн), - отметил Председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко. - Это лучший вклад в укрепление финансовой независимости государства".



По словам А.Любченко, достичь таких показателей удалось благодаря усилению борьбы с теневыми схемами и без дополнительной нагрузки на реальный сектор экономики.



"Мы неоднократно отмечали, что при условии устранения нечестных конкуренции со стороны теневого сектора экономики, налогоплательщики получат мотивацию к выполнению своих обязательств перед государством в полном объеме", - отметил А.Любченко.



Он также отметил, что темп роста совокупных поступлений платежей, контролируемых ГНС, за 8 месяцев 2020 составляет + 10,8%, при сокращении ВВП (по данным Минэкономики) на 6,5% в I полугодии текущего года, в т.ч. во II квартале текущего года - на 11%.



Поступления налога на добавленную стоимость в январе - августе составили 73,9 млрд грн. Это в 1,4 раза превышает соответствующий показатель прошлого года.



