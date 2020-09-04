В США на фоне пандемии невероятный спрос на оружие

В США на фоне пандемии невероятный спрос на оружие

Гендиректор Smith & Wesson Марк Смит заявил о "во многом беспрецедентном" росте спроса на огнестрельное оружие в США. Он сказал об этом аналитикам, пишет Financial Times.

По его словам, "большая часть" спроса приходится на людей, которые "просто боятся за свою личную защиту и безопасность" в связи с пандемией и беспорядками в стране. Среди владельцев оружия быстрее всего растут две группы - женщины и афроамериканцы, отметил М.Смит.

Компания в I квартале 2021 финансового года (завершился 31 июля) увеличила выручку от продажи огнестрельного оружия почти в 2,5 раза в годовом измерении. Показатель составил $229 млн против $95 млн годом ранее.

Квартальная выручка Smith & Wesson выросла больше чем в два раза и составила 278 млн долл. при прогнозе на уровне 195 млн долл.

За отчетный период компания вышла в чистую прибыль на уровне 48,4 млн долл., или 0,86 долл. на акцию, по сравнению с убытком в 2,1 млн долл, или 0,04 долл. на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила 0,97 долл. на акцию при консенсус-прогнозе в 0,48 долл. на акцию.

Smith & Wesson выплатит квартальные дивиденды в размере 0,05 долл. на акцию.

Акции компании с начала года подорожали на 164%.

Продажи оружия в США исторически растут в год президентских выборов, поскольку покупатели стремятся застраховаться от возможного ужесточения контроля за оборотом оружия, пишет FT. Помимо этого, минувшим летом спрос подскочил из-за беспорядков в крупных городах страны, а также из-за пандемии и вызванного ею экономического кризиса.

В этом году количество проводимых ФБР проверок покупателей оружия может превысить прошлогодний рекорд в 28,4 млн. В августе было проведено 3,1 млн проверок, а с начала года - 25,9 млн.

По данным Национального фонда стрелкового спорта (NSSF) США, в 2020 году почти 5 млн американцев приобрели оружие впервые.

Конкурирующая Sturm Ruger в июле сообщила, что продажи ее продукции дистрибьюторами в первом полугодии подсочили на 47% в годовом выражении. По словам главы компании Кристофера Киллойя, спрос начал резко повышаться в конце первого квартала.

МинПром по материалам Интерфакс

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