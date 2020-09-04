Испанские банки CaixaBank SA и Bankia SA обсуждают слияние

Испанские банки CaixaBank SA и Bankia SA заявили, что ведут переговоры о возможном слиянии. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Испанские банки CaixaBank SA и Bankia SA обсуждают слияние
Фото: bloomberg.com

Что это значит

Если CaixaBank SA и Bankia SA достигнут договоренности, в Испании будет создан крупнейший банк. Кроме того, сделка станет крупнейшим объединением в банковском секторе страны за последние годы, отмечает MarketWatch.

Финорганизации обсуждают возможность слияния через обмен акциями. В сообщении Caixa отмечается, что не было достигнуто никаких договоренностей, «помимо подписания соглашения с консультантами о неразглашении данных относительно обмена информацией в рамках due diligence для оценки сделки».

Акции взлетели

Представители Bankia подчеркнули, что переговоры имеют предварительный характер.

Несмотря на это, котировки акций CaixaBank взлетели на 9,4% в начале торгов в пятницу. Рыночная стоимость банка сейчас составляет 10,6 млрд евро.

Цена бумаг Bankia подскочила на 27% при открытии рынка. Его капитализация превышает 3 млрд евро.

Ранее сообщалось

  • Убытки европейских банков по выданным кредитам в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса могут составить 800 миллиардов евро, а доходы в течение трех лет сократятся на 30 миллиардов евро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-БанкБывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
За услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанцииЗа услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанции
Резерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионовРезерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионов
Недострой скандального ирпенского застройщика продают на аукционеНедострой скандального ирпенского застройщика продают на аукционе
Блок рекламы


Похожие новости
Банки снижают проценты по кредитам, средняя ставка по ипотеке уже 13% — глава НБУБанки снижают проценты по кредитам, средняя ставка по ипотеке уже 13% — глава НБУ
Банкиры ожидают, что НБУ сохранит учетную ставкуБанкиры ожидают, что НБУ сохранит учетную ставку
Госбанки сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 миллиарда — Министерство финансовГосбанки сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 миллиарда — Министерство финансов
В июле украинские банки потеряли 19% прибылиВ июле украинские банки потеряли 19% прибыли
Какие банки продолжают «резать» ставки по депозитам в гривнеКакие банки продолжают «резать» ставки по депозитам в гривне
С 1 сентября банки должны будут разделять деньги клиента и его кредитный лимитС 1 сентября банки должны будут разделять деньги клиента и его кредитный лимит
НБУ рефинансировал 14 банков на 4,8 миллиарда. Какие банки получили кредитНБУ рефинансировал 14 банков на 4,8 миллиарда. Какие банки получили кредит
Как будут работать банки на День Независимости Украины. ГрафикКак будут работать банки на День Независимости Украины. График
Глава НБУ объяснил, что сдерживает банки от работы с ипотекойГлава НБУ объяснил, что сдерживает банки от работы с ипотекой
Какие банки получили рефинанс от НБУ. СписокКакие банки получили рефинанс от НБУ. Список
Последние новости
Подгружаем последние новости