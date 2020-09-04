Испанские банки CaixaBank SA и Bankia SA обсуждают слияние
Испанские банки CaixaBank SA и Bankia SA заявили, что ведут переговоры о возможном слиянии. Об этом
Что это значит
Если CaixaBank SA и Bankia SA достигнут договоренности, в Испании будет создан крупнейший банк. Кроме того, сделка станет крупнейшим объединением в банковском секторе страны за последние годы, отмечает MarketWatch.
Финорганизации обсуждают возможность слияния через обмен акциями. В сообщении Caixa отмечается, что не было достигнуто никаких договоренностей, «помимо подписания соглашения с консультантами о неразглашении данных относительно обмена информацией в рамках due diligence для оценки сделки».
Акции взлетели
Представители Bankia подчеркнули, что переговоры имеют предварительный характер.
Несмотря на это, котировки акций CaixaBank взлетели на 9,4% в начале торгов в пятницу. Рыночная стоимость банка сейчас составляет 10,6 млрд евро.
Цена бумаг Bankia подскочила на 27% при открытии рынка. Его капитализация превышает 3 млрд евро.
Ранее сообщалось
- Убытки европейских банков по выданным кредитам в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса могут составить 800 миллиардов евро, а доходы в течение трех лет сократятся на 30 миллиардов евро.