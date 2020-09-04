Завод Фирташа оспаривает отказ МКМТ вводить квоты на импорт удобрений

Завод Фирташа оспаривает отказ МКМТ вводить квоты на импорт удобрений

Окружной админсуд открыл производство по иску Черкасского "Азота" к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Минэкономики из-за отказа вводить квоты на импорт минеральных удобрений в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

В исковом заявлении ОАО "Азот" требует признать противоправными действия Минэкономики при подготовке выводов в рамках проведенного специального расследования относительно импорта в Украину азотных удобрений; отменить решение МКМТ от 22 июня, которым ведомство прекратило спецрасследование в отношении импорта удобрений без применения специальных мер.

Также "Азот" требует принять решение на основе первоначальных основных фактов и выводов, которые направлялись членам МКМТ к рассмотрению в рамках специального расследования.

Суд обязал МКМТ предоставить все копии решений, заключений и других документов, касающихся расследования в отношении импортных квот, и которые направлялись членам МКМТ, а также подробную информацию о том, в каком формате происходило голосование за решение о завершении расследования без применения специальных мероприятий.

Черкасский "Азот" входит в азотный бизнес холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.

Как сообщалось, МКМТ приняла решение не ограничивать поставки в Украину минеральных удобрений.


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