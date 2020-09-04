В июле киевляне уплатили за коммуналку 117,9% начисленных за этот период сумм

В июле киевляне уплатили за коммуналку 117,9% начисленных за этот период сумм

В июле этого года населением Киева уплачено за жилищно-коммунальные услуги 1 112,0 млн гривен. Это составляет 117,9% начисленных за этот период сумм. Переплата произошла за счет погашения долгов предыдущих периодов. 

Об этом KV стало известно из экспресс-выпуска Главного управления статистики в Киеве

На конец июля 2020 года задолженность населения по оплате за поставки тепловой энергии и горячей воды составляла 4 143,8 млн гривен, за управление многоквартирным домом – 1 024,2 млн гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 803,6 млн гривен, за поставки и распределение электрической энергии – 380,2 млн гривен, за поставки и распределение природного газа – 211,1 млн гривен, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 2,1 млн гривен.

Согласно постановлению Кабинета министров от 21 октября 1995 года № 848 и от 27 июня 2003 года № 976 в январе-июле 2020 года с населением было заключено 1 244 договора о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 12 014,1 тыс. гривен. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 6 790,1 тыс. гривен. 

Как сообщала KV, жительница столицы еще в 2014 году отказалась от услуги горячего водоснабжения. В 2018 году, когда услугу начало предоставлять КП “Киевтеплоэнерго”, женщине снова начали приходить счета за горячее водоснабжение. Впоследствии “Киевтеплоэнерго” демонтировало счетчик и установило заглушку. Однако за женщиной продолжил числиться долг, который продолжают взыскивать с нее путем удержания льготы.

Напомним, владелица квартиры, которую в конце июня на Позняках уничтожил взрыв газа, возмутилась присланному счету за коммуналку. За июль, когда квартира уже по сути была разрушена, было начислено более тысячи гривен коммуналки. 

Фото: informator.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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