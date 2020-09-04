Каким городам грозит отключение. Нафтогаз опубликовал список должников

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовал список из 98 теплокуммунэнерго из более 60 городов, которые имеют задолженность перед компанией за поставленные газ накануне отопительного сезона. Список опубликован на сайте компании.

Каким городам грозит отключение. Нафтогаз опубликовал список должников

Кто в списке

В список включены как крупные города (Киев, Одесса, Харьков, Днепр), так и не большие населенные пункты.

«Своевременный старт отопительного сезона в ряде украинских городов под угрозой из-за долгов 98 поставщиков тепла, которые не выполняют требования законодательства о минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках спецобязательств (ПСО)», — говорится в сообщении.

Долги

Чтобы избежать перебоев с поставками газа, теплокоммунэнерго должны обеспечить уровень расчетов не менее 90% от поставленного газа.

Если поставщик тепла не в состоянии оплатить долги за газ, у него есть возможность реструктуризировать задолженность. В этом случае Нафтогаз требует до 2021 года составить с поставщиком тепла и местным органом самоуправления график погашения задолженности.

На 1 сентября задолженность контрагентов Нафтогаза в рамках работы относительно положений ПСО составила 67,4 млрд грн.

Напомним

  • Нафтогаз опубликовал новые условия продажи газа для населения после завершения 1 августа действия специальных обязательств (ПСО).
  • Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до начала месяца поставки.
  • До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.

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