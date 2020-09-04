Курс биткоина опустился до месячного минимума

4 сентября среднерыночная цена биткоина опускалась до месячного минимума в $10 200. Сейчас первая криптовалюта торгуется на отметке в $10 300, за прошедшие сутки она подешевела на 9%, с 1 сентября — на 17%. Об этом пишет РБК.

Курс биткоина опустился до месячного минимума
Фото: delo.ua

Стоимость криптовалюты начала снижаться после очередной неудачной попытки пробить уровень в $12 000.

За последние 24 часа объем торгов главной цифровой монетой увеличился на 26%, до $34 млрд.

Рынок криптовалют

Капитализация биткоина сократилась до $190 млрд, общая доля первой криптовалюты на рынке на данный момент составляет 56,7%.

Из топ-20 криптовалют рейтинга Coinmarketcap сильнее других пострадали Binance Coin и Chainlink — за прошедшие сутки они потеряли 17% от цены, подешевев до $20,37 и $11,85 соответственно.

Курс Ethereum снизился на 11%, до $386, цена XRP опустилась на 8%, до $0,249.

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