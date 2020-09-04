Киберполиция разоблачила мошеннические действия в сети обменников
Киберполиция разоблачила в Киеве мошенников, которые через сеть обмена валют занимались незаконными финансовыми операциями. Об этом
Как работала схема
Финансовая компания, контролирующая данную сеть, предлагала услуги по обмену запрещенных в Украине электронных валют как онлайн, так и в своих филиалах.
Получая деньги для проведения обменных операций, мошенники присваивали их.
Что грозит мошенникам
Владельцем сети обменников оказался 35-летний житель Киева. По его месту жительства, в автомобиле, а также в офисах финкомпании провели обыски. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи и 1 млн грн наличными.
Правоохранители устанавливают круг потерпевших от мошенничества, также сумму нанесенного ущерба.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, которое грозит фигуранту – лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается.
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