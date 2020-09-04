РоSSия запретила транзит продукции животноводства из Украины из-за чумы свиней

Россельхознадзор с 4 сентября запрещает транзит по территории РФ скота и птицы, а также некоторых видов продукции животноводства с Украины.



Эту меру приняли, чтобы снизить риски распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота во время транспортировки живых животных и продукции через территорию РоSSии.



Россельхознадзор отметил, что не раз просил Украину принять меры противодействия этим болезням, но не получил ответа. При этом на границе зафиксировали случаи нарушений при транзите живых животных. Новые ограничения коснутся транизита крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц и животноводческой продукции.



По данным Россельхознадзора, в первом полугодии этого года с Украины транзитом через РФ прошло 28 тыс. тонн животноводческой продукции.



