Модный дом Escada объявил о банкротстве

Немецкий производитель одежды класса люкс Escada подал заявку на банкротство в районный суд Мюнхена. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на заявление компании, пишет Коммерсант.

Модный дом Escada объявил о банкротстве
Фото: radiotrek.rv.ua

Причина банкротства

Компания объяснила банкротство ростом конкуренции на рынке дорогой одежды и влиянием пандемии covid-19 на ее бизнес.

Отмечается, что проблемы Escada начались еще до нынешнего кризиса — компания не один год была убыточной. Впереди Escada ждет реструктуризация, суд уже назначил распорядителя имущества.

Истории банкротства

Это не первое банкротство в истории Escada. Компания была создана в 1978 году супругами Маргарет и Вольфгангом Лей.

Пик популярности Escada пришелся на 1990-е годы, когда она была одним из самых известных производителей женской одежды класса люкс, ее коллекции представляли Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, а одежду Escada носили принцесса Диана и шведская кронпринцесса Виктория.

В 2009 году компания объявила о банкротстве, тогда ее купила семья индийского миллиардера Лакшми Миттала. Руководителем компании стал его невестка Мегха Миттал. В прошлом году Escada, все еще убыточна, была продана инвестфонду Regent.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-БанкБывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
За услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанцииЗа услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанции
Резерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионовРезерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионов
Недострой скандального ирпенского застройщика продают на аукционеНедострой скандального ирпенского застройщика продают на аукционе
Блок рекламы


Похожие новости
Минюст объявил о старте "большой распродажи тюрем"
Старейшая сеть универмагов в США объявила о своем банкротствеСтарейшая сеть универмагов в США объявила о своем банкротстве
Старейший производитель оружия в США объявил о банкротствеСтарейший производитель оружия в США объявил о банкротстве
В ЕС объявили о создании новой платежной системыВ ЕС объявили о создании новой платежной системы
Добытчик сланцевой нефти из США подал заявление о банкротствеДобытчик сланцевой нефти из США подал заявление о банкротстве
Экс-главе набсовета "Вектор Банка" объявили о подозрении в присвоении 28 млн гривенЭкс-главе набсовета "Вектор Банка" объявили о подозрении в присвоении 28 млн гривен
В Киевской области объявили подозрение мошеннику, который нанес убытки государству на 10 млн гривенВ Киевской области объявили подозрение мошеннику, который нанес убытки государству на 10 млн гривен
“Киевводоканал” объявил международный тендер на выполнение проекта модернизации Бортнической станции аэрации“Киевводоканал” объявил международный тендер на выполнение проекта модернизации Бортнической станции аэрации
Аппарат КГГА объявил аукцион по закупке подарочных наручных часов почти на 4 млн гривенАппарат КГГА объявил аукцион по закупке подарочных наручных часов почти на 4 млн гривен
Forbes объявил о перезапуске журнала в УкраинеForbes объявил о перезапуске журнала в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости