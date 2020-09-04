Модный дом Escada объявил о банкротстве

Немецкий производитель одежды класса люкс Escada подал заявку на банкротство в районный суд Мюнхена. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на заявление компании, пишет Коммерсант.

Фото: radiotrek.rv.ua

Причина банкротства

Компания объяснила банкротство ростом конкуренции на рынке дорогой одежды и влиянием пандемии covid-19 на ее бизнес.

Отмечается, что проблемы Escada начались еще до нынешнего кризиса — компания не один год была убыточной. Впереди Escada ждет реструктуризация, суд уже назначил распорядителя имущества.

Истории банкротства

Это не первое банкротство в истории Escada. Компания была создана в 1978 году супругами Маргарет и Вольфгангом Лей.

Пик популярности Escada пришелся на 1990-е годы, когда она была одним из самых известных производителей женской одежды класса люкс, ее коллекции представляли Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, а одежду Escada носили принцесса Диана и шведская кронпринцесса Виктория.

В 2009 году компания объявила о банкротстве, тогда ее купила семья индийского миллиардера Лакшми Миттала. Руководителем компании стал его невестка Мегха Миттал. В прошлом году Escada, все еще убыточна, была продана инвестфонду Regent.