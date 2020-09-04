Хорватия перейдет на евро 1 января 2023 года — Нацбанк

Хорватия присоединится к еврозоне, введя на своей территории единую валюту 1 января 2023 года.

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«Хотя пандемия covid нанесла тяжелый удар хорватской экономике и государственным финансам, мы работаем над Национальным планом по замене хорватской куны на евро», — сказал Вуйчич.

Он отметил, что Нацбанк тесно сотрудничает с правительством над планом, который будет регулировать введение новой валюты.

«По его словам, в этом плане будут учтены различные аспекты, такие как: конвертация депозитов и займов, уточнения процентных ставок и подсчет цен. План должен быть вскоре опубликован, а осенью — принят », — говорится в материале.

Вуйчич добавил, что Хорватия решительно настроена ввести дополнительные меры по борьбе с отмыванием денег, уменьшению административного и финансового бремени на экономику и улучшение корпоративного управления государственных предприятий.

Глава Нацбанка подчеркнул, что Хорватия соответствует критериям перехода на евро еще с 2016 года, однако пандемия усложнила поддержание фискальных показателей.

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