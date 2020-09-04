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2020-09-04
Эксперты ждут восстановления цен на промышленные металлы
Аналитики UBS Global Wealth Management полагают, что восстановление цен на промышленные металлы продолжится. Об этом пишет Dow Jones.
"Общемировой подъем экономической активности, агрессивные меры центробанков и ослабление доллара должны поддержать цены в 2021 г. Котировки цен на медь, алюминий и свинец имеют лучшие шансы роста, чем никель и цинк, - отмечают эксперты UBS в своих материалах. – Китай в настоящее время является стимулятором ралли цен, но потребление металлов, как ожидается, вырастет и в других экономиках. Спрос на металлы может удивить нас в ближайшие кварталы".
Аналитики компании прогнозируют рост цен на цветные металлы еще на 5-8% в ближайшие 3-6 месяцев перед тем, как котировки потеряют импульс и стабилизируются.
МинПром по материалам МеталлТорг