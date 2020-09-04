"Газпром" быстрыми темпами теряет рынок Турции, когда-то считавшийся одним из самых перспективных. Об этом пишет газета " Коммерсант ".



В этом году экспорт роSSийского газа в страну может упасть до 8–9 млрд кубометров, чего не было с середины 1990-х годов. Снижение поставок стало результатом как высоких цен "Газпрома", так и политики Турции по замещению роSSийского газа после кризиса 2015 года.



Сейчас под угрозой продление контрактов на 8 млрд кубометров, истекающих в 2021 году — ситуация на рынке позволяет Турции не перезаключать их, что может оставить недавно построенный газопровод "Турецкий поток" полупустым.



Темпы падения экспорта роSSийского газа, которые демонстрирует Турция в последние 2,5 года, в новейшей истории показывали лишь две страны — Украина и Литва в 2014–2016 годах. Такая динамика выглядит еще более парадоксально, если учитывать, что менее года назад "Газпром" построил в Турцию новый газопровод "Турецкий поток" за 7 млрд. евро.



Как отмечает издание, главная проблема роSSийского газа в Турции — его цена. По данным газеты, в первом квартале газ "Газпрома" для Botas стоил 257 долл. за 1 тыс. кубометров, во втором — 228 долл. за 1 тыс. кубометров. Для сравнения, во втором квартале спотовые цены в Европе ушли глубоко ниже 100 долл., а средняя стоимость по портфелю экспортных контрактов "Газпрома" составила 110 долл. за 1 тыс. кубометров. Сама Турция во втором квартале покупала спотовые партии СПГ по средней цене в 63 долл. за 1 тыс. кубометров (в первом квартале — 98,2 долл. за 1 тыс. кубометров). СПГ в основном и вытеснил роSSийский газ.



Другим существенным конкурентом "Газпрома" стал газ из Азербайджана со второй фазы месторождения Шах-Дениз, поставляемый по трубопроводу TANAP. По условиям контракта Botas обязана выбирать 6 млрд кубометров в год, хотя цена этого газа с учетом транспортировки даже выше, чем роSSийского.

