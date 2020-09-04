Через год в Украине надеются запустить первый завод по производству водорода

Н2 в рамках меморандума с "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом" планирует до конца 2021 года построить у Днепровской ГЭС водородный завод стоимостью 300 млн евро и вычислительный дата-центр у Запорожской АЭС на 700 млн долл. Об этом рассказал СЕО Н2 Андрей Жовнер в интервью LIGA.net.



Завод и дата-центр Н2 собирается реализовать в партнерстве с другими европейскими компаниями. На сегодня к этим проектам проявили интерес как минимум три потенциальных партнера. Соинвесторами могут стать австрийская Yom Capital и норвежская NBT.



"Соотношение вложений будет где-то 70 на 30. 30% инвестиций вложим мы с партнерами, 70% – кредиты от банков и специальных инвестфондов", – уточнил А.Жовнер.



5 августа глава Н2 А.Жовнер и СЕО Yom Capital Уолтер Комарек представляли проекты строительства дата-центра и завода по производству водорода и.о. министру энергетики Ольге Буславец. На следующий день презентация проектов состоялась в Офисе президента.



На презентации Владимиру Зеленскому со стороны потенциальных инвесторов также был глава NBT Джоар Викен. Сейчас есть нюансы с проектной документацией и трансформаторами для дата-центра.



Завод и дата-центр планируется запустить или к середине, или к концу 2021 года. Точкой отсчета должны стать основные договора с НАЭК Энергоатом и Укргидроэнерго.



