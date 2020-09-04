Через год в Украине надеются запустить первый завод по производству водорода

Через год в Украине надеются запустить первый завод по производству водорода

Н2 в рамках меморандума с "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом" планирует до конца 2021 года построить у Днепровской ГЭС водородный завод стоимостью 300 млн евро и вычислительный дата-центр у Запорожской АЭС на 700 млн долл. Об этом рассказал СЕО Н2 Андрей Жовнер в интервью LIGA.net.

Завод и дата-центр Н2 собирается реализовать в партнерстве с другими европейскими компаниями. На сегодня к этим проектам проявили интерес как минимум три потенциальных партнера. Соинвесторами могут стать австрийская Yom Capital и норвежская NBT.

"Соотношение вложений будет где-то 70 на 30. 30% инвестиций вложим мы с партнерами, 70% – кредиты от банков и специальных инвестфондов", – уточнил А.Жовнер.

5 августа глава Н2 А.Жовнер и СЕО Yom Capital Уолтер Комарек представляли проекты строительства дата-центра и завода по производству водорода и.о. министру энергетики Ольге Буславец. На следующий день презентация проектов состоялась в Офисе президента.

На презентации Владимиру Зеленскому со стороны потенциальных инвесторов также был глава NBT Джоар Викен. Сейчас есть нюансы с проектной документацией и трансформаторами для дата-центра.

Завод и дата-центр планируется запустить или к середине, или к концу 2021 года. Точкой отсчета должны стать основные договора с НАЭК Энергоатом и Укргидроэнерго.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-БанкБывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
За услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанцииЗа услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанции
Резерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионовРезерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионов
Недострой скандального ирпенского застройщика продают на аукционеНедострой скандального ирпенского застройщика продают на аукционе
Блок рекламы


Похожие новости
Количество официальных безработных в Украине выросло на 73%Количество официальных безработных в Украине выросло на 73%
В ОАЭ хотят построить новый мощный метзаводВ ОАЭ хотят построить новый мощный метзавод
Украинцы не могут открыть и закрыть ФОП через «Дію». Прием заявок пока остановленУкраинцы не могут открыть и закрыть ФОП через «Дію». Прием заявок пока остановлен
Минюст утвердил продажу арестованного имущества через ProZorro.ПродажиМинюст утвердил продажу арестованного имущества через ProZorro.Продажи
Оптовая цена на электроэнергию в Украине выросла на 8,5 %Оптовая цена на электроэнергию в Украине выросла на 8,5 %
Thyssenkrupp построит новый завод с использованием зеленого водородаThyssenkrupp построит новый завод с использованием зеленого водорода
В Украине выросли зарплатные долги. Кому задолжали больше всехВ Украине выросли зарплатные долги. Кому задолжали больше всех
Кризис заставляет индийских металлургов распродавать заводыКризис заставляет индийских металлургов распродавать заводы
Сезон арбузов в Украине закончится на 2 недели раньше срокаСезон арбузов в Украине закончится на 2 недели раньше срока
JP Morgan предоставил Украине $ 329 миллионов для выкупа ВВП-варрантовJP Morgan предоставил Украине $ 329 миллионов для выкупа ВВП-варрантов
Последние новости
Подгружаем последние новости