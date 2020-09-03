Японское агентство повысило рейтинг Украины до В+

Японское рейтинговое агентство R&I повысило кредитный рейтинг Украины с B до В+. Прогноз рейтинга - стабильный.

Об этом информирует Finclub.

"Финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда вместе с кредитами Всемирного банка и Европейского Союза помогут удовлетворить потребности правительства в финансировании", - говорится в релизе агентства.

Агентство ожидает, что укрепленная политическая и социальная стабильность позволит украинскому правительству сфокусироваться на восстановлении экономики страны.

Падение экономики Украины в этом году вызвано преимущественно пандемией коронавируса, карантинными ограничениями и экономическим падением в странах Европы - основными торговыми партнерами Украины в экспорте товаров и услуг.

Аналитики R&I прогнозируют, что благоприятные экономические условия и консервативная бюджетная политика Украины вернется в 2021 году. Ожидается, что страна продолжит структурные реформы, которые в том числе предусмотрены программой МВФ .

Аналитики также отметили, что международные резервы Украины растут, внешний долг к ВВП уменьшается, а показатель государственного долга к ВВП сократился до 44,3% по состоянию на конец 2019 года.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины надеется на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и ожидает поступления средств от фонда до конца 2020 года.