Японское агентство повысило рейтинг Украины до В+

Международные резервы Украины растут, внешний долг к ВВП уменьшается.

Японское агентство повысило рейтинг Украины до В+
Фото: sinet.com.ua

Японское рейтинговое агентство R&I повысило кредитный рейтинг Украины с B до В+. Прогноз рейтинга - стабильный.

Об этом информирует Finclub.

"Финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда вместе с кредитами Всемирного банка и Европейского Союза помогут удовлетворить потребности правительства в финансировании", - говорится в релизе агентства.

Агентство ожидает, что укрепленная политическая и социальная стабильность позволит украинскому правительству сфокусироваться на восстановлении экономики страны.

Падение экономики Украины в этом году вызвано преимущественно пандемией коронавируса, карантинными ограничениями и экономическим падением в странах Европы - основными торговыми партнерами Украины в экспорте товаров и услуг.

Аналитики R&I прогнозируют, что благоприятные экономические условия и консервативная бюджетная политика Украины вернется в 2021 году. Ожидается, что страна продолжит структурные реформы, которые в том числе предусмотрены программой МВФ.

Аналитики также отметили, что международные резервы Украины растут, внешний долг к ВВП уменьшается, а показатель государственного долга к ВВП сократился до 44,3% по состоянию на конец 2019 года.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины надеется на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и ожидает поступления средств от фонда до конца 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-БанкБывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
За услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанцииЗа услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанции
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Недострой скандального ирпенского застройщика продают на аукционеНедострой скандального ирпенского застройщика продают на аукционе
Блок рекламы


Похожие новости
Японское агентство R&I повысило суверенный кредитный рейтинг УкраиныЯпонское агентство R&I повысило суверенный кредитный рейтинг Украины
Рейтинг Vale поднялся до уровня ВВВРейтинг Vale поднялся до уровня ВВВ
За 8 месяцев морпорты Украины перевалили 30 млн тонн рудыЗа 8 месяцев морпорты Украины перевалили 30 млн тонн руды
В "Большую стройку" включат системы орошения на юге УкраиныВ "Большую стройку" включат системы орошения на юге Украины
Маск опередил Цукерберга в рейтинге богатейших людей мира по версии BloombergМаск опередил Цукерберга в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg
В Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денегВ Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business. Причина — нарушения при его составленииВсемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business. Причина — нарушения при его составлении
Херсонский морпорт выходит из Ассоциации портов УкраиныХерсонский морпорт выходит из Ассоциации портов Украины
Маск поднялся на четвертую строчку рейтинга богатейших людей мира — BloombergМаск поднялся на четвертую строчку рейтинга богатейших людей мира — Bloomberg
Как будут работать банки на День Независимости Украины. ГрафикКак будут работать банки на День Независимости Украины. График
Последние новости
Подгружаем последние новости