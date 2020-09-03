Законность приватизации отеля “Днепр” будет решаться в суде

Фонд госимущества из 530 переданных в прошлом году для приватизации объектов провел аукцион и заключил сделку только по гостинице “Днепр”, но как оказалось продажа прошла со значительными нарушениями законодательства, хотя и не исключается тот факт, что борьба за него была действительно реальной. Фонд госимущества (ФГИ) вначале занизил стоимость “Днепра”, а затем закрыл глаза на то что покупатель не предоставил информации о кредиторе до аукциона. Дело о приватизации уже в суде.

Об этом KV стало известно из открытых источников.

Приватизация гостиницы “Днепр” с самого начала осуществлялась с нарушениями законодательства. Вначале была занижена стоимость объекта как минимум в три раза. По словам народного депутата, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова "стартовая цена отеля всего 81 миллион гривен, это номинальная стоимость акций компании. Но балансовая стоимость активов – 249,6 миллиона, то есть в 3 раза выше. Соответственно, если идти по процедуре "малой приватизации", то стартовая цена аукциона равна стоимости акций (81 млн грн), а если по "большой приватизации" – то цена была бы не меньше стоимости активов (249,6 млн грн). При этом продажа по процедуре "крупной приватизации" возможна, если активы стоят более 250 млн грн. При определении процедуры ФГИ опирался на финансовую отчетность отеля, хотя доверия к ней нет никакого", – сказал Холодов.

Отметим, что ФГИ своим приказом № 481 от 16.03.2020 года принял решение о приватизации государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО “Гостиница “Днепр”, как объекта малой приватизации.

Как информировала KV , аукцион по приватизации гостиницы “Днепр” состоялся 15 июля – победная ставка составила 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны. В аукционе приняли участие 29 участников. Победителем аукциона стала ООО “Смартленд”.

На следующий день после аукциона появилась информация о том, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство касательно возможного злоупотребления должностными лицами ФГИ при подготовке аукциона по этой приватизации, а именно: злоупотребления при оценке фактической стоимости гостиницы и включение ее в категорию объектов малой приватизации.

Но, сделка состоялась, а покупателем себя назвал киберспортсмен Александр Кохановский – сооснователь киберкоманды NAVI, который заявил о намерении превратить “Днепр” в “первый отель в мире”, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Однако, он никак не фигурирует в документах по отношению к победителю аукциона компании Смартлэнд и это дает основания подозревать, что Смартлэнд указал недостоверную информацию относительно своих конечных бенефициаров.

Далее всплывает информация об отсутствии у покупателя средств для сделки. Расчет должен был осуществляться за кредитные средства, но документов о своем кредиторе Смартлэнд до начала аукциона не предоставило, что является грубым нарушением правил аукциона, а значит ФГИ не имел права составлять протокол и заключать договор купли-продажи.

В последствии становится известно, что кредитные средства предоставит “РВС-банк”, собственником которого является бывший народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Руслан Демчак. Законодательством не запрещается при покупке объектов приватизации применять кредитные средства, но активы банка составляли по состоянию на 31.12.2019 года чуть больше 1 млрд гривен (1 070 624 000), что меньше, чем требует кредитная линия для покупки отеля.

При этом, оказывается что сам банк еще не принял решения о выдаче кредита – “о предоставлении согласия на совершение или одобрение совершения крупной сделки по открытию возобновляемой отзывной кредитной линии ООО “Смартлэнд” и получения обеспечения в виде имущественных прав на денежные средства имущественного поручителя ООО “Газ Ком Трейд”” только будет идти речь на собрании акционеров, назначенное на 10 сентября.

Отметим, что против ООО “Газ Ком Трейд” открыто ряд уголовных производств, например № 42017100000001449 от 17.11.2017 г., № 32019100000000630 от 06.11.2019 г.. И № 32019100000000680 от 06.12.2019 г.., связанные с неуплатой налогов и участием в схемах по минимизации налогов и конвертации денежных средств.

В данный момент судьба гостиницы будет решаться в окружном административном суде – подано 4 иска, о чем подтвердил сам Александр Кохановский на своей странице в Facebook.