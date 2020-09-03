Резерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионов

Государственный Приватбанк не создавал дополнительные резервы по судебному спору с компаниями братьев Суркисов. Принудительное взыскание $350 млн приведет к уменьшению капитала банка и недопоступлениям в госбюджет на такую же сумму. Об этом заявил замглавы набсовета Приватбанка Артем Шевалев.

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Что говорят в банке

«Относительно вчерашнего вопиющего в своем правовом нигилизме решения Печерского суда о взыскании 10 млрд грн из государственного Приватбанка в пользу шести британских компаний, связанных с Суркисами (...) Это списание по несуществующим депозитным договорам, соответственно никаких резервов быть не может, это прямой „минус“ 10 млрд грн в капитал», – написал Шевалев в фейсбуке.

К чему приведет взыскание $350 млн

Шевалев подчеркнул, что принудительное списание не скажется на текущем финансовом состоянии банка, но сократит возможность кредитования, прибыль и соответственно, дивиденды, которые ПриватБанк заплатит в госбюджет в следующем году.

Ранее сообщалось

Приватбанк во втором квартале сформировал резервы под юридические риски в размере 6,832 млрд грн.

2 сентября Печерский суд под председательством судьи Вовка принял решение принудительно взыскать с Приватбанка почти 10 млрд грн ($350 млн) в пользу шести компаний, связанных с братьями Суркисами.

Компании просили суд определить сумму, которую должен им выплатить Приватбанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов. По оценкам истцов, обязательства банка составляют $350 млн (из них $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Кроме того, компании просили суд предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов Приватбанка соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции Приватбанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

Комментируя решение суда, Национальный банк и Минфин отметили, что продолжат защищать законность решений о национализации Приватбанка и приложат все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков.