Банки снижают проценты по кредитам, средняя ставка по ипотеке уже 13% — глава НБУ

В июле и августе банки оживили кредитование бизнеса и населения, а также существенно снизили процентные ставки. Об этом во время монетарного брифинга рассказал председатель НБУ Кирилл Шевченко.

В течение июля и августа НБУ зафиксировал положительный тренд роста кредитования, сообщил Шевченко. По его словам, в целом кредитный портфель украинских банков за этот период увеличился на 3%. В частности, отметил глава НБУ, существенно возросло ипотечное кредитование.

Кроме этого, сообщил Шевченко, по предварительным данным сокращается портфель «плохих» кредитов. Их доля за июль-август сократилась на 1,5%.

Ставки снижаются

По словам Шевченко, на протяжении последних 3 месяцев банки значительно снизили ставки по некоторым категориям кредитов. «В частности, ставки по кредитам для бизнеса уже ниже 10%. Для сравнения, средняя ставка по таким кредитам в 1 полугодии составила 11%», — подчеркнул глава Нацбанка.

По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, самые низкие процентные ставки сейчас по краткосрочным кредитам для мультинациональных компаний — около 7% годовых. «Если же говорить о кредитных ставках для малого и среднего бизнеса и более долгосрочных кредитов, они все еще в двузначной плоскости, но тоже снижаются. В конце прошлого года они составляли около 20% годовых, а сейчас 14-15%», — рассказал Сологуб.

Также существенно снизились проценты по ипотечным кредитам. «В начале года средние ипотечные ставки были на уровне 20% годовых, а в июле они составляли около 13%. Мы ожидаем, что в августе они будут еще ниже», — сообщил Шевченко. В то же время, глава НБУ признал, что в целом по кредитам для населения банки существенно не снижают ставки.

Влияние карантина

Как ранее сообщал Нацбанк, в первом полугодии этого года кредитный портфель банков уменьшился из-за пандемии covid-19 и карантинные мероприятия. В частности, портфель чистых кредитов бизнеса сократился за 2 квартал 2020 г. на 6,3% в гривне и на 3,6% в иностранной валюте.

Портфель чистых кредитов населению уменьшился на 5% за квартал. Сокращение этого показателя произошло впервые с 2017 года.

Ключевым фактором сокращения стало формирование банками резервов и снижение спроса на кредиты из-за ухудшения потребительских настроений.