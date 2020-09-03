НБУ исключил из госреестра два финучреждения

Национальный банк исключил из государственного реестра финансовых учреждений два учреждения. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Фото: bank.gov.ua

«Национальный банк Украины рассмотрел и согласовал обращение двух финансовых учреждений об исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений:

ООО „Грин Фактор“

ООО „ФК“ Прайм Аьянс „

Соответствующие решения были приняты Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 2 сентября 2020“, — говорится в сообщении НБУ.

Напомним