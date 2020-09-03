Новостей.COM ⇒
2020-09-03
НБУ исключил из госреестра два финучреждения
Национальный банк исключил из государственного реестра финансовых учреждений два учреждения. Об этом говорится в
Фото: bank.gov.ua
«Национальный банк Украины рассмотрел и согласовал обращение двух финансовых учреждений об исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений:
- ООО „Грин Фактор“
- ООО „ФК“ Прайм Аьянс „
Соответствующие решения были приняты Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 2 сентября 2020“, — говорится в сообщении НБУ.
Напомним
- 20 августа Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений два учреждения на основании представленных ими обращений. Это ООО «Лайм кэш» и ПО «Ломард» Квестор «Богусевич и компания».