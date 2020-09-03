НБУ исключил из госреестра два финучреждения

Национальный банк исключил из государственного реестра финансовых учреждений два учреждения. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

НБУ исключил из госреестра два финучреждения
Фото: bank.gov.ua

«Национальный банк Украины рассмотрел и согласовал обращение двух финансовых учреждений об исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений:

  • ООО „Грин Фактор“
  • ООО „ФК“ Прайм Аьянс „

Соответствующие решения были приняты Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 2 сентября 2020“, — говорится в сообщении НБУ.

Напомним

  • 20 августа Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений два учреждения на основании представленных ими обращений. Это ООО «Лайм кэш» и ПО «Ломард» Квестор «Богусевич и компания».

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