Рейтинг Vale поднялся до уровня ВВВ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг бразильской горнодобывающей компании Vale до уровня "ВВВ" с "ВВВ-". Прогноз стабильный. Об этом сообщает SteelGuru.



"Повышение кредитного рейтинга Vale связано со снижением компанией рисков разрушений дамб и их последствий для окружающей среды и людей. Вместе с тем сильный поток денежных средств позволяет компании выдержать резкое падение цен на железную руду или непредвиденные юридические ситуации, связанные с разрушением дамбы Брумадинью", – говорится в сообщении.



Агентство указывает, что пандемия коронавируса лишь незначительно повлияет на результаты Vale, а ее денежный поток останется стабильно высоким.



Аналитики прогнозируют, что объемы производства железной руды и окатышей горнорудной компанией Vale будут расти из года в год. В 2020 году этот показатель достигнет 295 млн т, в 2021-м – 340 млн т, а в 2022-м – 350 млн т.



Vale – один из крупнейших производителей железной руды в мире. Напомним, что по итогам 2019 года горнодобывающий гигант сократил добычу на 21,5%, до 301,7 млн т, по сравнению с предыдущим годом.



В планах Vale – выйти на годовую добычу 400 млн т руды к 2022 году. По итогам 2020 года предприятие намерено добыть до 330 млн т сырья.



