Государственная компания "Центрэнерго" готова принять на баланс шахты после проведения аудита

Компания готова взять на баланс исключительно те угледобывающие предприятия, которые демонстрируют экономическую эффективность.

Государственная компания "Центрэнерго" готова принять на баланс шахты после проведения аудита
Фото: delo.ua

Государственная компания "Центрэнерго" выражает заинтересованность в трансформации в вертикально интегрированную компанию, в рамках чего изучается возможность принятия на баланс шахт.

Однако этот шаг может быть воплощен только после проведения аудита шахт и погашения всех долгов их предыдущих владельцев. Об этом говорится в пресс-релизе "Центрэнерго".

"Отмечается, что госкомпания готова взять на баланс исключительно те угледобывающие предприятия, которые демонстрируют экономическую эффективность. Это позволит "Центрэнерго" достичь конкурентной себестоимости выработки электроэнергии.

"Государственная энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" должна не только оставаться гарантом баланса в объединенной энергосистеме Украины и сохранения всей угольной отрасли, а и стать рентабельной и инвестиционно привлекательной - таковы интересы государства. Убеждены, что Министерство энергетики также поддерживает решение о необходимости проведения аудита", - говорится в сообщении "Центрэнерго".

Отмечается, что важным является фактор социальной защиты шахтеров экономически неперспективных предприятий.

Напомним, "Центрэнерго", в состав которого входят Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС, находится в управлении Фонда государственного имущества и входит в перечень объектов большой приватизации.

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