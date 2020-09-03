Количество официальных безработных в Украине выросло на 73%

Количество официальных безработных в Украине выросло на 73%

Число зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 31 августа выросло на 73% по отношению к показателю на ту же дат 2019 года, до 477 700 человек. Об этом сообщила Государственная служба занятости.

За период карантина с 12 марта по 31 августа статус безработного получили 444,4 тыс. человек. Из них в апреле - 149 тыс. человек, в мае – 97 тыс., в июне – 75 тыс., в июле – 68 тыс.

Денежное пособие по безработице в этот период получали 400 тыс. человек. С начала 2020 года трудоустроено более 409 тыс. безработных, в том числе за период карантина 260 тыс.

Работу в сельском хозяйстве нашли 45% от всех трудоустроенных, в перерабатывающей промышленности - 14%, в торговле - 13%.



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