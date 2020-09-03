Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время монетарного брифинга 3 сентября.

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Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире.

Дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть, прежде всего, от развития ситуации с распространением covid-19.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Снижение учетной ставки НБУ повлияет на снижение ставок по депозитам для населения.

Как менялась ставка ранее