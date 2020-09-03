Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%
Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%. Об этом
Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире.
Дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть, прежде всего, от развития ситуации с распространением covid-19.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.
Снижение учетной ставки НБУ повлияет на снижение ставок по депозитам для населения.
Как менялась ставка ранее
- Цикл понижения учетной ставки начался в апреле 2019 года, когда регулятор снизил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк пересматривал ее размер еще несколько раз.
- 11 июня Правления Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки в истории независимой Украины.
- 23 июля Нацбанк оставил ставку неизменной на уровне 6%.