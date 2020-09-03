SAGA Development оспаривает арест земельных участков в суде

SAGA Development оспаривает арест земельных участков в суде

В компании SAGA Development назвали абсурдными и надуманными обвинения прокуратуры и решение об аресте земельных участков, на которых ведется строительство ЖК O2 Residence и планируется строительство “Нового Подола”. Решение уже оспаривается застройщиком в апелляционном суде.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте компании. 

“Постановление об аресте земельных участков, на которых ведется строительство ЖК O2 Residence и планируется строительство “Нового Подола”, противоправное и уже обжаловано нами в апелляционном суде. Обвинения прокуратуры абсурдны и надуманы. Это подтверждает тот факт, что суды г. Киева разобрались в материалах дела и отказали в аресте земельных участков. К сожалению, судья из г. Полтава, не изучив подробно обстоятельства, удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора. При вынесении этих решений мы не имели возможности защитить свою позицию, и поэтому подали апелляционную жалобу, которая сейчас рассматривается судом”, – говорится в заявлении на сайте компании.

В SAGA Development отмечают, что строительство жилого комплекса O2 Residence ведется в соответствии с градостроительной документацией, действующим разрешением на строительство и инвестиционным соглашением с Академией МВД Украины. Арест земельного участка запрещает отчуждения или начало нового строительства, однако уже начатые строительства на участке не находятся под арестом и продолжаются в обычном режиме.

Также в компании уточняют, что строительство района “Новый Подол” и продажа квартир в нем не были начаты, на территории продолжает работать Киевский речной порт.

Фото: пресс-служба компании


Вероника Злацкая, КиевВласть

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