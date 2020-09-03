Стоимость ценных бумаг Macy\'s после публикации отчета выросла на 6%

В ходе предварительной торговой сессии 2 сентября котировки Macy's выросли на 6%. Этому предшествовала публикация финансовой отчетности фирмы за апрель-июнь 2020-го, отметили аналитики LBLV.

Стоимость ценных бумаг Macy's после публикации отчета выросла на 6%
Фото: LBLV

Итак, Macy's все еще демонстрирует высокие темпы прироста цифровых продаж, составившие 53%. Это больше половины совокупного объема сопоставимых продаж, рухнувших на 34,7% и несколько обогнавших прогнозы рынка.

Другие финансовые показатели компании

Скорректированный убыток фирмы, размытый на единичную ценную бумагу, оказался гораздо меньше ожидаемых $1,77, составив $0,81. Macy's известила, что ее затраты на общие, административные и коммерческие нужды достигли $1,4 миллиарда. Это на $779 миллиона меньше значения, зафиксированного по итогам второго отчетного периода 2019-го.

Суммарная выручка компании также оказалась выше прогнозировавшихся $3,48 миллиарда, достигнув $3,56 миллиарда.

По словам менеджеров фирмы, они довольны итогами второго квартала и в качестве приоритетного направления свой деятельности сейчас определяют результативное проведение сезона скидок во второй половине года.

Влияние пандемии на бизнес Macy's

Еще до того, как коронавирусная эпидемия заставила фирму остановить работу своих торговых центров, у нее были сложности с реформированием своей деятельности.

За три первых месяца 2020-го продажи компании снизились на 45%, что заставило ее сократить порядка 3,9 тысячи работников, что составляет 3% от общего размера ее штата. Пусть в следующем квартале и наметился подъем продаж, полноценного восстановления Macy's в недалеком будущем ожидать не стоит, так как сомнительно, что покупатели возвратятся в магазины раньше, чем закончится пандемия.

Принимая во внимание очень высокую неопределенность в отношении продаж, у компании не было других вариантов помимо привлечения новых средств. В течение июня Macy's сумела получить кредит в $4,5 миллиарда, залогом за который стала главным образом ее недвижимость на территории больших американских городов. За счет этого компании удалось избежать потенциального банкротства.

По словам финдиректора торговой сети, у нее еще хватает недвижимости для того, чтобы привлечь еще столько же средств, если потребуется. И все же в подобной ситуации котировки Macy's со старта 2020-го рухнули приблизительно на 60%.

Потенциальный выход из кризиса

У Macy's имеется только одна возможность справиться с нынешним кризисным периодом. Это усиление сегмента торговли через Сеть и уменьшение зависимости от традиционных торговых точек. В этой сфере компания уже успела показать некоторые успехи.

На протяжение тройки следующих лет фирма намерена осуществить реструктуризацию, в процессе которой будут закрыты 125 торговых точек, приносящих самую низкую прибыль, сообщают эксперты LBLV. Также Macy's активно вкладывается в развитие своего сетевого сегмента, проводит модернизацию магазинов и повышает объемы продаж продукции от производителей местного уровня.

Виктор Соколов, финансовый аналитик LBLV.com.

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