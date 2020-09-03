Кабмин определил специализацию каждого из госбанков

Кабмин утвердил Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, согласно которым госбанки могут согласовать с Минфином свои индивидуальные стратегии развития и меры по их реализации. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Кабмин определил специализацию каждого из госбанков
Фото: oligarh.media

Специализации банков

  • Приватбанк — ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ);
  • Ощадбанк — универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ, и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;
  • Укрэксимбанк — преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичный присутствием в розничном секторе;
  • Укргазбанк — занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе.

Что планируют реформировать

  • внедрить стратегии для каждого госбанка;
  • к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;
  • сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;
  • защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

Напомним

  • В декабре 2019 года по результатам стресс-тестирования, несколько банков, в том числе государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, оказались потенциально проблемными.
  • В июле госбанки активно закрывали отделения. Банкиры называют это «трансформацией».

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