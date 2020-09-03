Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной мира

Бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира.

Об этом сообщает CNN.

Скотт получила 25% акций Amazon после развода в 2019 году. Тогда стоимость акций составляла более $35 миллиардов. За последние три месяца акции компании выросли примерно на 28%, что привело в свою очередь и к увеличению состояния бывшей жены Безоса.

Отныне Маккензи Скотт также занимает 12-ю строчку в рейтинге самых богатых людей мира, где ее бывший муж - на первом месте.

Напомним, в января 2019 года Джефф Безос и его жена Маккензи сообщили о том, что они решили развестись.