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2020-09-03
Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной мира
Состояние Маккензи Скотт оценивают в $68 миллиардов.
Джефф и Маккензи Безос
Фото: businessinsider.com
Бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира.
Об этом сообщает CNN.
Скотт получила 25% акций Amazon после развода в 2019 году. Тогда стоимость акций составляла более $35 миллиардов. За последние три месяца акции компании выросли примерно на 28%, что привело в свою очередь и к увеличению состояния бывшей жены Безоса.
Отныне Маккензи Скотт также занимает 12-ю строчку в рейтинге самых богатых людей мира, где ее бывший муж - на первом месте.
Напомним, в января 2019 года Джефф Безос и его жена Маккензи сообщили о том, что они решили развестись.