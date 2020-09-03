За 8 месяцев морпорты Украины перевалили 30 млн тонн руды

За 8 месяцев морпорты Украины перевалили 30 млн тонн руды

В январе-августе 2020 года морские порты Украины обработали 105,77 млн т грузов, свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины.

За 8 месяцев 2020 портовые операторы в морских портах Украины обработали 105,77 млн тонн грузов, что на 5 млн т или на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевалка экспортных грузов возросла до 80,8 млн т (+5,4%), импортных до 16,1 млн т (+0,9%), транзитных до 7,3 млн т (+4,6%), каботажных до 1,6 млн т (+30,8%).

Лидерами по объемам перевалки является руда и зерновые грузы. В указанный период, первое место занимают зерновые грузы, перевалка которых составила 30,7 млн тонн. На втором месте - руда в объеме 30,2 млн т, что на 27,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка чугуна возросла на 49,8% и составляет 2,3 млн т, масла на 4,1% в объеме 4 млн т, а нефти - в 2,5 раза, объемом обработки 1,4 млн т.

Перевалка контейнеров достигла отметки в 690,6 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 9,2%.

МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
За услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанцииЗа услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанции
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Блок рекламы


Похожие новости
В "Большую стройку" включат системы орошения на юге УкраиныВ "Большую стройку" включат системы орошения на юге Украины
В Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денегВ Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
Украина поставила в РоSSию более 205 тыс. тонн строительной арматурыУкраина поставила в РоSSию более 205 тыс. тонн строительной арматуры
Украина экспортировала 6 млн тонн зерна нового урожаяУкраина экспортировала 6 млн тонн зерна нового урожая
BHP ожидает волатильности на рынке железной рудыBHP ожидает волатильности на рынке железной руды
АМКР отправил 50 млн тонн шлаков Укравтодору на восстановление дорогАМКР отправил 50 млн тонн шлаков Укравтодору на восстановление дорог
Херсонский морпорт выходит из Ассоциации портов УкраиныХерсонский морпорт выходит из Ассоциации портов Украины
Полтавский ГОК произвел произвел 500-миллионную тонну концентратаПолтавский ГОК произвел произвел 500-миллионную тонну концентрата
Как будут работать банки на День Независимости Украины. ГрафикКак будут работать банки на День Независимости Украины. График
Внешняя торговля Украины сократилась на $6 миллиардов. Отрицательное сальдо растетВнешняя торговля Украины сократилась на $6 миллиардов. Отрицательное сальдо растет
Последние новости
Подгружаем последние новости