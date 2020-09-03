Всемирный банк может стать экологическим гарантом железорудного рудника в Гвинее

Компания MIGA, инвестиционное подразделение Всемирного банка, может вложить 135 млн долл. в железорудный проект Nimba на крайнем юго-востоке Гвинеи.



Данный проект продвигает канадская компания High Power Exploration (HPX), основанная известным предпринимателем Робертом Фридландом, нынешним главой горнодобывающей корпорации Ivanhoe Mines. Она приобрела права на Nimba в 2019 г.



По данным United States Geological Survey (USGS), месторождение Nimba содержит около 1 млрд т высококачественной железной руды. Правда, этот регион еще в 1944 г. был объявлен заповедником и природным резерватом. В 1993 г. железорудное месторождение было исключено из состава охраняемых земель, но проект все равно подвергается критике со стороны экологических организаций.



В этой связи участие в нем Всемирного банка рассматривается как гарантия необходимого уровня охраны окружающей среды. Кроме того, MIGA возьмет на себя роль посредника между HPX и властями Гвинеи.



Основная проблема проекта связана с логистикой. Месторождение находится на стыке границ Гвинеи, Либерии и Кот д'Ивуара. Вывозить руду, производство которой может достигать 20 млн. т в год, можно только через либерийскую территорию. Для этого канадцам нужно договориться с ArcelorMittal, которая добывает железную руду по ту сторону границы, в Либерии, и владеет там железной дорогой и портом.



