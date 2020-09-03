Всемирный банк может стать экологическим гарантом железорудного рудника в Гвинее

Всемирный банк может стать экологическим гарантом железорудного рудника в Гвинее

Компания MIGA, инвестиционное подразделение Всемирного банка, может вложить 135 млн долл. в железорудный проект Nimba на крайнем юго-востоке Гвинеи.

Данный проект продвигает канадская компания High Power Exploration (HPX), основанная известным предпринимателем Робертом Фридландом, нынешним главой горнодобывающей корпорации Ivanhoe Mines. Она приобрела права на Nimba в 2019 г.

По данным United States Geological Survey (USGS), месторождение Nimba содержит около 1 млрд т высококачественной железной руды. Правда, этот регион еще в 1944 г. был объявлен заповедником и природным резерватом. В 1993 г. железорудное месторождение было исключено из состава охраняемых земель, но проект все равно подвергается критике со стороны экологических организаций.

В этой связи участие в нем Всемирного банка рассматривается как гарантия необходимого уровня охраны окружающей среды. Кроме того, MIGA возьмет на себя роль посредника между HPX и властями Гвинеи.

Основная проблема проекта связана с логистикой. Месторождение находится на стыке границ Гвинеи, Либерии и Кот д'Ивуара. Вывозить руду, производство которой может достигать 20 млн. т в год, можно только через либерийскую территорию. Для этого канадцам нужно договориться с ArcelorMittal, которая добывает железную руду по ту сторону границы, в Либерии, и владеет там железной дорогой и портом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
За услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанцииЗа услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанции
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Блок рекламы


Похожие новости
Банкиры ожидают, что НБУ сохранит учетную ставкуБанкиры ожидают, что НБУ сохранит учетную ставку
ПриватБанк проиграл в суде $350 млн компаниям, связанным с братьями СуркисамиПриватБанк проиграл в суде $350 млн компаниям, связанным с братьями Суркисами
ДТЭК может вернуть государству арендованные шахты "Добропольеуголь"ДТЭК может вернуть государству арендованные шахты "Добропольеуголь"
Нацбанк ужесточит требования к кредитам физлицНацбанк ужесточит требования к кредитам физлиц
НБУ с октября будет активно изымать из обращения старые 1 и 2-гривневые банкнотыНБУ с октября будет активно изымать из обращения старые 1 и 2-гривневые банкноты
С октября Нацбанк выведет из обращения 25 копеек (видео)С октября Нацбанк выведет из обращения 25 копеек (видео)
Крупнейший банк Беларуси ограничил выдачу кредитов населениюКрупнейший банк Беларуси ограничил выдачу кредитов населению
Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-БанкБывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
ФГВФЛ начал выплаты бизнес-клиентам ВТБ БанкаФГВФЛ начал выплаты бизнес-клиентам ВТБ Банка
Кредиторы банков-банкротов получили почти 800 миллионовКредиторы банков-банкротов получили почти 800 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости