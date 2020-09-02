За услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанции

Украинцы будут оплачивать по четыре платежки за тепло: что придумали коммунальщики

Чем дальше, тем сложнее украинцам оплачивать коммунальные услуги. За газ мы уже давно проводим два платежа: абонплату и за потребленные кубометры голубого топлива. Теперь, за тепло будем проводить сразу четыре Платежа! Что придумали поставщики тепла?

Глава Управления развития ЖКИ киевской ГГА Вера Радченко рассказала, что жители столицы задолжали предприятию Киевтеплоэнерго более 600 миллионов гривен. Только после смягчения карантина люди стали немного активнее оплачивать полученные коммунальные услуги, отметила чиновница. По ее словам, многие киевляне начали возвращать накопленные ранее долги по коммуналке.

Глава Управления развития ЖКИ КГГА пояснила, что согласно действующему на данный момент законодательству, в ближайший отопительный сезон украинцев обяжут осуществлять по четыре платежа за отопление ежемесячно.

Украинцы будут оплачивать по четыре платежки за тепло: что придумали коммунальщики

Оплачивать необходимо будет отдельно стоимость самой услуги, а также абонентское обслуживание, обслуживание узлов счета и оборудование приборов.

В какие суммы выльется подобное разделение Вера Радченко, к сожалению, не уточнила. Но факт остается фактом, квитанций становится все больше, а суммы в них постоянно растут. Таковы современные реалии в Украине, которые сложились по целому ряду причин.

Напомним, в Украине будут жестко наказывать за несвоевременную оплату коммуналки. Самых злостных должников будут лишать доступа к благам цивилизации, могут и квартиру отнять.


Шевченко Лилия, Тудей

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