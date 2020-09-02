ДТЭК может вернуть государству арендованные шахты "Добропольеуголь"

Правительство приняло решение о создании рабочей группы для объединения государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил оперативно отработать вопрос объединения ПАО "Центрэнерго" с государственными шахтами, в частности теми, которые находятся в аренде, в том числе - "Добропольеуголь".

Об этом он сообщил во время заседания Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение о создании межведомственной рабочей группы по отработке вопросов определения модели объединения с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". Просьба Министерству энергетики, Фонду госимущества - в кратчайшие сроки, очень оперативно отработать модели объединения "Центрэнерго" с госпредприятиями, в частности теми, которые находятся сегодня в аренде, которые могут быть или должны быть возвращены в управление государства", - сказал Шмыгаль.

Напомним, компания ДТЭК Рината Ахметова взяла в аренду пять шахт "Добропольеуголь" еще во времена Виктора Януковича - до 2059 года.

В апреле этого года ДТЭК объявила, что останавливает свою самую большую угледобывающую компанию "Павлоградуголь", требуя повышения цены электроэнергии минимум на 20%, иначе у власти будут проблемы с 30 тысячами шахтеров.

В конце августа ДТЭК направила правительству письмо, в котором предлагает создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти наиболее эффективных государственных шахт. В том числе пять шахт "Добропольеуголь".