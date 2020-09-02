Горбуненко: "Продление контракта на поставку газа с "Агро Газ Трейдинг" было единственным вариантом не допустить остановки ОПЗ"

Контракт продлен до конца года.

Горбуненко: "Продление контракта на поставку газа с "Агро Газ Трейдинг" было единственным вариантом не допустить остановки ОПЗ"
Фото: aspirin-adv.com.ua

Компания "Агро Газ Трейдинг", являющаяся поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода, продлила существующий контракт с ОПЗ до конца 2020 года.

Это решение было принято в связи с заблокированной в судебном порядке процедурой отбора поставщика газа для ОПЗ, что поставило завод под угрозу остановки уже с 1 сентября.

Об этом заявил управляющий партнер "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко в авторском материале на "Цензор.Нет".

"На ОПЗ уже объяснили причины пролонгации действующего давальческого договора. Это и необходимость поддерживать работу предприятия, и блокировка текущего конкурса по отбору давальца, и действующие правовые ограничения. Наш с заводом контракт заканчивался 31 августа, и до того времени ОПЗ уже мог заключить новый контракт по итогам конкурса. Однако после обращения в суд одного из участников, чья заявка не соответствовала требованиям отбора и была отклонена, проведение конкурса было заблокировано", - сообщил он.

Он добавил, что резкая остановка поставок давальческого сырья привела бы к остановке завода, а его повторный запуск, как АГТ уже убедилась на собственном опыте в августе прошлого года, требует колоссальных материальных затрат.

"В том, чтобы остановки завода не произошло, заинтересованы абсолютно все - сам Одесский припортовый и его трудовой коллектив, а также любой потенциальный давалец, включая и компанию АГТ. Кроме этого, следует помнить, что от работы предприятия зависит благополучие многотысячного трудового коллектива ОПЗ и их семей, налоговые отчисления в местные и государственный бюджеты, а также успех будущей приватизации завода, что является одним из условий соглашения Украины и МВФ", - добавил Горбуненко.

Управляющий партнер "Агро Газ Трейдинг" заключил, что продление действующего контракта оказалось единственным вариантом продолжения работы предприятия, поскольку без определения победителя конкурса ОПЗ не может заключать соответствующих соглашений", - указывает Горбуненко. При этом, по словам Горбуненко, АГТ заинтересована в заключении с ОПЗ долгосрочного контракта на поставку газа. Это соответствует как коммерческим интересам АГТ, так и позволит улучшить финансовые показатели ОПЗ. АГТ готова участвовать в новом конкурсе по отбору давальческого сырья для ОПЗ и предложить заводу улучшенные условия сотрудничества.

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