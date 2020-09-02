В Гане хотят возобновить производство алюминия

В Гане хотят возобновить производство алюминия

Государственная корпорация Ghana Integrated Aluminum Development Corporation (GIADEC) разработала план восстановления единственного в стране алюминиевого завода Volta Aluminium Company (VALCO), рассчитанный на пять лет.

В настоящее время предприятие, построенное в 1967 г., загружено менее чем на 5% своих мощностей и выпускает не более 10 тыс. т металла в год на двух из десяти производственных линий.

Как заявил генеральный директор GIADEC Мишель Ансах, корпорация сейчас находится в процессе поиска стратегического партнера для восстановления завода. По его словам, соглашение может быть подписано до конца текущего года.

На первом этапе модернизации производительность предприятия планируется довести до 180 тыс. т в год, а на втором оно должно выйти на полную проектную мощность — 300 тыс. т в год. Кроме того, GIADEC разрабатывает планы строительства трех бокситовых рудников и двух линий по производству глинозема для сырьевого обеспечения VALCO.

В 2019 г. Гана заработала на экспорте природных ресурсов 6,67 млрд долл. Правительство страны заключило соглашение с китайской компанией Sinohydro, которая реализует ряд инфраструктурных проектов на сумму 2 млрд долл., полученных Ганой в качестве отчислений от экспорта бокситов с месторождений, которые разрабатываются китайцами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Давальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяцаДавальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяца
Блок рекламы


Похожие новости
В ОАЭ хотят построить новый мощный метзаводВ ОАЭ хотят построить новый мощный метзавод
7 компаний хотят построить новый меткомбинат в Индии7 компаний хотят построить новый меткомбинат в Индии
JSW Steel увеличивает производство проката с покрытиемJSW Steel увеличивает производство проката с покрытием
Китай запускает инновационное производство рельсовКитай запускает инновационное производство рельсов
Китай увеличивает производство арматурыКитай увеличивает производство арматуры
Иран интенсивно наращивает производство DRIИран интенсивно наращивает производство DRI
Власти США хотят ужесточить антидемпинговые мерыВласти США хотят ужесточить антидемпинговые меры
Еврокомиссия заявила о демпинге Китая по импорту продукции из алюминияЕврокомиссия заявила о демпинге Китая по импорту продукции из алюминия
НПЗ Беларуси могут сократить производство топливаНПЗ Беларуси могут сократить производство топлива
Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн с игроков табачного рынкаХозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн с игроков табачного рынка
Последние новости
Подгружаем последние новости