Канада будет добывать никель в Лимпопо

Канада будет добывать никель в Лимпопо

Канадская компания URU Metals начинает разведочное бурение на никелевом месторождении Zebediela в провинции Лимпопо на северо-востоке ЮАР.

Компания намерена провести работы с октября 2020 г. по март 2021 г., а в течение 2021 г. получить экологическое заключение.

По предварительным оценкам, Zebediela содержит около 1,6 млрд. т сульфидной руды со средним содержанием никеля 0,245%. Согласно расчетам компании, в ходе разработки месторождения можно будет извлечь более 500 тыс. т никеля.

При этом компания ориентируется на получение сульфата никеля, который используется в литийионных аккумуляторах. Предполагается, что спрос на этот материал будет расти в ближайшие годы вследствие расширения выпуска электромобилей.

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