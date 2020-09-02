Курс валют в Киеве: 2 сентября 2020 года

Сегодня, 2 сентября 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,61 гривен/доллар.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,42 гривен за доллар, продажи – 27,70 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,58 гривен/доллар, продажа – 27,62 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 32,50 гривен за евро, продажи – 33,10 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 32,72 гривен/евро, продажа – 32,80 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,15 гривен за 10 рублей, продажи – 3,80 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,68 гривен за 10 рублей, продажа – 3,72 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua