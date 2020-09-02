Рада проголосовала за финансирование выплат по безработице
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3692 о финансировании единовременной выплаты по безработице.
Что предлагает законопроект
Законопроект предлагает внести изменения в госбюджет на 2020 год о финансировании расходов Государственной службы занятости за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.
Куда пойдут деньги
Эти средства будут направлены на единовременную выплату пособия по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности и оплату социальных услуг.
До конца текущего года остаток средств в сумме 322 млн может быть направлен на:
- организацию безработными предпринимательской деятельности — 19,7 млн; профессиональное обучение безработных — 144 млн (было запланировано — 254 млн в год);
- организацию общественных работ — это дополнительное создание рабочих мест; выдачу ваучеров на обучение — 2,9 млн, что позволит обеспечить оплату 283 безработным;
- компенсацию работодателям единого социального взноса — 92 млн;
- компенсацию работодателям затрат на оплату труда временно перемещенных лиц — 21 млн.
Напомним
- С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной помощи по безработице.
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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине наблюдается существенное уменьшение количества безработных.
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В целом за период карантина с 12 марта по 31 июля, статус безработного в Украине получили более 395 тыс. граждан.
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Во время карантина премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина.
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Минэкономики прогнозирует рост безработицы в Украине в текущем году до 9,4%.
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МВФ прогнозирует, что безработица в Украине в 2020 году составит 12,6%, в 2021 году – 12%; в 2022 году – 11,5%.