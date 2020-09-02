Меньше миллиарда. За время карантина переводы заробитчан существенно сократились
Трудовые мигранты перевели в Украину в июне 2020 года $856 млн, что на 8,5% меньше, чем в июне 2019 года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Объем денежных переводов в Украину в июле 2020 года составил $922 млн. Это на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Также эта сумма на 7,2% меньше, чем в последний месяц перед карантином (февраль 2020 года).
Сколько денег перевели с начала 2020 года
За семь месяцев текущего года объем денежных переводов в Украину от физических лиц сократился на 5,3%, до $6,29 млрд по сравнению с 2019 годом, когда этот объем составил $6,64 млрд.
Переводы совершались через
- Банки — $2,57 млрд (40,9% общего количества).
- Неформальные каналы – $2,27 млрд (36,1%).
- Международные платежные системы – $1,45 млрд (23%).
В целом за прошлый год объем переводов от трудовых мигрантов в Украину составил $12 млрд.
Сколько заробитчан вернулось
Согласно данным правительства, за время карантина в Украину вернулось 2,2 млн заробитчан.
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