Меньше миллиарда. За время карантина переводы заробитчан существенно сократились

Трудовые мигранты перевели в Украину в июне 2020 года $856 млн, что на 8,5% меньше, чем в июне 2019 года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Меньше миллиарда. За время карантина переводы заробитчан существенно сократились

Объем денежных переводов в Украину в июле 2020 года составил $922 млн. Это на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Также эта сумма на 7,2% меньше, чем в последний месяц перед карантином (февраль 2020 года).

Сколько денег перевели с начала 2020 года

За семь месяцев текущего года объем денежных переводов в Украину от физических лиц сократился на 5,3%, до $6,29 млрд по сравнению с 2019 годом, когда этот объем составил $6,64 млрд.

Переводы совершались через

  • Банки — $2,57 млрд (40,9% общего количества).
  • Неформальные каналы – $2,27 млрд (36,1%).
  • Международные платежные системы – $1,45 млрд (23%).

В целом за прошлый год объем переводов от трудовых мигрантов в Украину составил $12 млрд.

Сколько заробитчан вернулось

Согласно данным правительства, за время карантина в Украину вернулось 2,2 млн заробитчан.

Ранее сообщалось

  • Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается запретить взимать с украинцев деньги за поиск вакансий за границей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Давальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяцаДавальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Бразилия поставит в США в 6 раз меньше полуфабрикатовБразилия поставит в США в 6 раз меньше полуфабрикатов
Борьба с covid-19. На закупку товаров и услуг потрачено 5,4 миллиардаБорьба с covid-19. На закупку товаров и услуг потрачено 5,4 миллиарда
Госбанки сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 миллиарда — Министерство финансовГосбанки сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 миллиарда — Министерство финансов
Американцы сэкономили $ 91 млрд, работая из дома во время пандемииАмериканцы сэкономили $ 91 млрд, работая из дома во время пандемии
В июле Украина произвела на 73% меньше вагонов, чем год назадВ июле Украина произвела на 73% меньше вагонов, чем год назад
Укрнафта добыла меньше нефти и газаУкрнафта добыла меньше нефти и газа
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Фрилансеры после карантина готовы идти на работу по найму (исследование)Фрилансеры после карантина готовы идти на работу по найму (исследование)
ГИУ инвестирует 2 миллиарда для достройки объектов УкрбудаГИУ инвестирует 2 миллиарда для достройки объектов Укрбуда
Крупнейший суверенный фонд мира потерял более $21 миллиардаКрупнейший суверенный фонд мира потерял более $21 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости