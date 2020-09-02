Нацбанк ужесточит требования к кредитам физлиц

Нацбанк во второй половине 2021 года планирует повысить вес риска по необеспеченным кредитам физическим лицам в гривне с нынешних 100% до 150%. Такое решение обсудили во время последнего заседания Комитета по финансовой стабильности, сообщает пресс-служба НБУ.

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Зачем это сделают

В НБУ пояснили, что это решение необходимо принять, поскольку вырос уровень невозврата кредитов из-за карантинных ограничений. Соответственно, ухудшилось качество портфеля потребительских кредитов.

«Текущий вес риска установлен на уровне 100%. Это означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Повышение весов риска до 150% потребует от банков, активных в сегменте потребительского кредитования, держать уже 1,5 грн капитала.

То есть банки должны будут больше таких кредитов финансировать собственным капиталом, а не депозитами вкладчиков», – пояснили в НБУ.

Как это повлияет на стоимость кредитов

Нацбанк уверяет, что из-за общего снижения процентных ставок в экономике и высокой конкуренции между банками в сегменте потребительского кредитования повышение веса риска не повлияет на стоимость таких кредитов. В то же время банки будут вынуждены проводить более взвешенную кредитную политику.

Национальный банк намерен уже в ближайшее время внедрить гибкие правила оценки банками кредитного риска. Планируют расширить перечень клиентов, которых можно будет оценивать на групповой (упрощенной) основе, и внедрить более градуированный подход к оценке специализированного кредитования.

Напомним