Нацбанк ужесточит требования к кредитам физлиц

Нацбанк во второй половине 2021 года планирует повысить вес риска по необеспеченным кредитам физическим лицам в гривне с нынешних 100% до 150%. Такое решение обсудили во время последнего заседания Комитета по финансовой стабильности, сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк ужесточит требования к кредитам физлиц
Фото: epravda.com.ua

Зачем это сделают

В НБУ пояснили, что это решение необходимо принять, поскольку вырос уровень невозврата кредитов из-за карантинных ограничений. Соответственно, ухудшилось качество портфеля потребительских кредитов.

«Текущий вес риска установлен на уровне 100%. Это означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Повышение весов риска до 150% потребует от банков, активных в сегменте потребительского кредитования, держать уже 1,5 грн капитала.

То есть банки должны будут больше таких кредитов финансировать собственным капиталом, а не депозитами вкладчиков», – пояснили в НБУ.

Как это повлияет на стоимость кредитов

Нацбанк уверяет, что из-за общего снижения процентных ставок в экономике и высокой конкуренции между банками в сегменте потребительского кредитования повышение веса риска не повлияет на стоимость таких кредитов. В то же время банки будут вынуждены проводить более взвешенную кредитную политику.

Национальный банк намерен уже в ближайшее время внедрить гибкие правила оценки банками кредитного риска. Планируют расширить перечень клиентов, которых можно будет оценивать на групповой (упрощенной) основе, и внедрить более градуированный подход к оценке специализированного кредитования.

Напомним

  • С 1 сентября заработали новые требования Национального банка к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах.
  • Главное изменение, которое банки обязали внедрить на сайтах и ??в рекламе, — должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимость, условия и риски, которая не будет вводить клиентов в заблуждение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Давальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяцаДавальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяца
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ определил методику оценки муниципальных облигаций как возможного залога по кредитам рефинансаНБУ определил методику оценки муниципальных облигаций как возможного залога по кредитам рефинанса
С октября Нацбанк выведет из обращения 25 копеек (видео)С октября Нацбанк выведет из обращения 25 копеек (видео)
Нацбанк упростил валютный надзор за операциями экспортеровНацбанк упростил валютный надзор за операциями экспортеров
Нацбанк устранил все препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗНацбанк устранил все препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ
Гоструда ужесточит контроль за официальным трудоустройством. Нарушителей ждут штрафыГоструда ужесточит контроль за официальным трудоустройством. Нарушителей ждут штрафы
Еще один замглавы Нацбанка ушел с должностиЕще один замглавы Нацбанка ушел с должности
Короткий рефинанс. Нацбанк предоставил Авангард Банку 60 миллионовКороткий рефинанс. Нацбанк предоставил Авангард Банку 60 миллионов
Нацбанк ищет нового директора департамента открытых рынков. Пономаренко покинул НБУНацбанк ищет нового директора департамента открытых рынков. Пономаренко покинул НБУ
Нацбанк Беларуси приостановил кредитование банков. Причина — давление на валютный рынокНацбанк Беларуси приостановил кредитование банков. Причина — давление на валютный рынок
Нацбанк возьмется за коллекторов. Законопроект уже готовятНацбанк возьмется за коллекторов. Законопроект уже готовят
Последние новости
Подгружаем последние новости