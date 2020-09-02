Кабмин создал спецгруппу для решения вопроса об объединении госшахт и Центрэнерго

Кабмин создал спецгруппу для решения вопроса об объединении госшахт и Центрэнерго

Кабинет министров принял решение о создании Межведомственной рабочей группы по обработке вопроса определения модели объединения при участии государственных угледобывающих предприятий и "Центрэнерго". Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина.

"Просьба к министерству, просьба к Фонду государственного имущества в самые короткие сроки, очень оперативно наработать модели объединения "Центрэнерго" с государственными угледобывающими предприятиями, в том числе теми, которые сегодня находятся в аренде и могут быть или должны быть возвращены в управление государства", – сказал Шмыгаль.

Премьер поручил и.о. министра энергетики Ольге Буславец предоставить соответствующие предложения в течении двух недель.

Как сообщалось, ранее компания ДТЭК предложила правительству создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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