ЕИБ предоставляет 12 млн евро кредита на обновление трамвайного парка во Львове
Еще 8,8 млн евро дополнительно дофинансируют из городского бюджета.
Европейский инвестиционный банк предоставит 12 млн евро кредита на закупку 10 новых низкопольных трамваев для Львова.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на министра Владислава Криклия.
"Мы продолжаем работу по обновлению парков общественного транспорта в разных городах Украины в сотрудничестве с ЕИБ и местными властями. Уже подписаны первые договоры в Луцке, Харькове и Сумах на приобретение современных и удобных троллейбусов. На очереди - реализация проекта по закупке трамваев во Львове", - заявил Криклий.
По его словам, министерство уже инициировало реформу общественного транспорта в Украине и разработало соответствующий законопроект относительно общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским е-транспортом. Документ устанавливает равноправный доступ к услугам инфраструктуры и призван решать проблемы с нехваткой современных автобусов и троллейбусов средней и большой пассажировместимости, а также несоблюдением графика движения общественного транспорта.
Еще 8,8 млн евро на обновление трамвайного парка дополнительно дофинансируют из городского бюджета.
Кредит предоставили в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", участие в котором принимают Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Тернополь и Чернигов.
Всего на реализацию проекта будет направлено около 400 млн евро, из которых 200 млн евро - кредитные средства Европейского инвестиционного банка.
Напомним, в апреле Украина попросила у ЕИБ 200 млн евро на развитие общественного транспорта.
Первый проект с ЕИБ на обновление общественного транспорта Украина подписала в 2016 году. Он предусматривает реализацию 21 подпроекта в 11 городах. ЕИБ пока согласовал 13 из них на общую сумму 176,2 млн евро.