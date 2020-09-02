Металлурги Северной Европы готовы повышать цены

Металлурги Северной Европы готовы повышать цены

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., в конце июля основные европейские производители стального проката объявили о значительном повышении цен в попытке возместить возросшие затраты на сырье. Поставка стали сокращается. Производители заявляют, что книги заказов заполнены до конца сентября, а пересмотренная система защитных квот ЕС может сократить поток импорта.

В начале августа скандинавские покупатели вернулись из своих традиционных летних каникул, чтобы встретить предполагаемое повышение цен. Участники рынка считают, что дно текущего цикла достигнуто и что низкие цены ушли. Однако некоторые покупатели осторожно относятся к росту цен и опасаются иметь большие запасы в период неопределенного спроса.Каникулы продолжаются в континентальной Европе, что ограничивает экспортные возможности для производителей из Скандинавии.

Тем не менее, как сообщается, активность возвращается к уровням до COVID-19. Спрос на г/к рулон положительный, поскольку промышленная деятельность возобновляется после праздников, а производство автомобилей восстанавливается после значительного падения. Хотя отсутствие новых проектов снижает вероятность значительного роста цен.

Поскольку активность медленно восстанавливается после карантина #Covid-19#, заводы по производству сортовой продукции в ЕС придерживаются своих обычных плановых летних остановок. Рост стоимости лома оказал дальнейшее давление на рентабельность комбинатов, но производители изо всех сил пытались повысить стоимость, поскольку сроки поставки все еще короткие.

Есть надежда, что в ближайшее время начнут действовать государственные пакеты стимулов, что повысит спрос. С другой стороны, такая поддержка является спасением для борющихся производителей, тем самым поддерживая избыточные сталелитейные мощности в Европе.

Строительная деятельность еще не полностью возобновлена ??после отпуска, но рынки стран Северной Европы в целом восстанавливаются, поскольку они меньше пострадали от коронавируса, чем другие части Европы.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Давальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяцаДавальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Китайские металлурги ожидают роста выплавки на 4% по итогам годаКитайские металлурги ожидают роста выплавки на 4% по итогам года
Yusco повышает цены на нержавейкуYusco повышает цены на нержавейку
Nucor и US Steel повысили цены на плоский прокатNucor и US Steel повысили цены на плоский прокат
Нафтогаз повысил цены для населенияНафтогаз повысил цены для населения
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Индийские металлурги продают сталь за рубеж ударными темпамиИндийские металлурги продают сталь за рубеж ударными темпами
Цены на нефть меняются разнонаправленно из-за угрозы урагана в Мексиканском заливеЦены на нефть меняются разнонаправленно из-за угрозы урагана в Мексиканском заливе
Liberty Steel верит в индийскую металлургию и скупает активыLiberty Steel верит в индийскую металлургию и скупает активы
Турецкая металлургия не понесла больших потерь от коронавирусаТурецкая металлургия не понесла больших потерь от коронавируса
Металлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осеньюМеталлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осенью
Последние новости
Подгружаем последние новости