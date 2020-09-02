Металлурги Северной Европы готовы повышать цены

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., в конце июля основные европейские производители стального проката объявили о значительном повышении цен в попытке возместить возросшие затраты на сырье. Поставка стали сокращается. Производители заявляют, что книги заказов заполнены до конца сентября, а пересмотренная система защитных квот ЕС может сократить поток импорта.



В начале августа скандинавские покупатели вернулись из своих традиционных летних каникул, чтобы встретить предполагаемое повышение цен. Участники рынка считают, что дно текущего цикла достигнуто и что низкие цены ушли. Однако некоторые покупатели осторожно относятся к росту цен и опасаются иметь большие запасы в период неопределенного спроса.Каникулы продолжаются в континентальной Европе, что ограничивает экспортные возможности для производителей из Скандинавии.



Тем не менее, как сообщается, активность возвращается к уровням до COVID-19. Спрос на г/к рулон положительный, поскольку промышленная деятельность возобновляется после праздников, а производство автомобилей восстанавливается после значительного падения. Хотя отсутствие новых проектов снижает вероятность значительного роста цен.



Поскольку активность медленно восстанавливается после карантина #Covid-19#, заводы по производству сортовой продукции в ЕС придерживаются своих обычных плановых летних остановок. Рост стоимости лома оказал дальнейшее давление на рентабельность комбинатов, но производители изо всех сил пытались повысить стоимость, поскольку сроки поставки все еще короткие.



Есть надежда, что в ближайшее время начнут действовать государственные пакеты стимулов, что повысит спрос. С другой стороны, такая поддержка является спасением для борющихся производителей, тем самым поддерживая избыточные сталелитейные мощности в Европе.



Строительная деятельность еще не полностью возобновлена ??после отпуска, но рынки стран Северной Европы в целом восстанавливаются, поскольку они меньше пострадали от коронавируса, чем другие части Европы.



