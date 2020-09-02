НБУ с октября будет активно изымать из обращения старые 1 и 2-гривневые банкноты

Национальный банк с 1 октября 2020 начнет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные «золотые» монеты номиналом 1 гривна, изготовленные до 2018 года. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Фото: firtka.if.ua

Зачем это делают

В Нацбанке пояснили, что банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении.

В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. То есть граждане ними почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и к банкам не поступают.

Их изъятие из оборота не причинит неудобств гражданам, одновременно бизнеса и государству принесет пользу.

Как будут изымать банкноты

После того как эти банкноты и монеты попадут в банки, они не будут больше возвращаться в оборот. Их будут изымать и передавать в Национальный банк.

Однако, в отличие от устаревших банкнот и монет номиналом 25 копеек, которые должны изъять с 1 октября, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством.

Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие «серебристые» монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска.

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