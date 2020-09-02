НБУ с октября будет активно изымать из обращения старые 1 и 2-гривневые банкноты
Национальный банк с 1 октября 2020 начнет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные «золотые» монеты номиналом 1 гривна, изготовленные до 2018 года. Об этом сегодня во время пресс-брифинга
Зачем это делают
В Нацбанке пояснили, что банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении.
В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. То есть граждане ними почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и к банкам не поступают.
Их изъятие из оборота не причинит неудобств гражданам, одновременно бизнеса и государству принесет пользу.
Как будут изымать банкноты
После того как эти банкноты и монеты попадут в банки, они не будут больше возвращаться в оборот. Их будут изымать и передавать в Национальный банк.
Однако, в отличие от устаревших банкнот и монет номиналом 25 копеек, которые должны изъять с 1 октября, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством.
Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие «серебристые» монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска.
О других изменениях
- Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при расчетах наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года.
- В результате изменений на наличном рынке, с осени 2023 года, банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот соответствует международной практике.