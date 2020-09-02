С октября Нацбанк выведет из обращения 25 копеек (видео)

С 1 октября 2020 года Национальный банк выведет из обращения монету 25 копеек. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

«Монеты номиналом 25 копеек перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличным и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года», - заявил он.

Причины изъятия из обращения

Монеты номиналом 25 копеек сейчас не размениваются через изъятые из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, что произошло в прошлом году. Благодаря их изъятию из обращения эта проблема решится.

Изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек упростит наличные расчеты.

Оно не окажет влияния на инфляцию, поскольку при отсутствии монет номиналом 25 копеек при наличных расчетов могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги (к суммам, кратных 10 копейкам).

Напомним

За период с 1 октября 2019 по 31 августа 2020 года с наличного оборота изъято 77, 5 млн штук монет мелких номиналов, из них номиналом:

1 коп. - 3,5 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

2 коп. - 1,9 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

5 коп. - 23 млн штук или 1,3% от монет этого номинала в обращении;

25 коп. - 49,1 млн штук или около 3% от монет этого номинала в обращении.